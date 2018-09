Aachen.

„Kein Datum wäre passender als der 1. September.“ Das betonte Peter Hellmann, Leiter des Projektes „Flame for Peace“, gleich zu Beginn des Friedenslaufs, der am Samstag am Kennedypark startete. „Flame for Peace“ ist ein Projekt des Aachener Netzwerkes für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit. Sie versteht sich als Teil der Friedensbewegung und organisiert seit einigen Jahren Laufveranstaltungen für den Frieden.