Finnische Texte im Domkeller: Klingt spannend, ist es auch

Aachen. Die Konzert-Saison im Domkeller läuft nun mehr seit gut anderthalb Monaten und hielt für Musikliebhaber bereits die eine oder andere Überraschung bereit. Ob Tango, Pop oder Singer-Songwriter, die Auswahl war vielfältig und gut. Am kommenden Montag, 23. Oktober, wird es mit Jaakko Laitinen & Väärä Raha allerdings mal richtig außergewöhnlich.

Konzertübersicht: Jede Menge los auf den Aachener Livebühnen Donnerstag, 19. Oktober: Duo Léger, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Akustisch Rock). Tim Loud solo, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Punk, Anti Folk, Singer Songwriter). Mount Meander, 20 Uhr, Klangbrücke, Altes Kurhaus, Kurhausstraße 2 (Jazz). Freitag, 20. Oktober: „15 Jahre Blues Meeting Aachen“, ab 19 Uhr, King’s College, Rethelstraße 2 (Blues, Rock). The Tideline, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (double-female-fronted Alternative Rock mit Geige und Cello). Samstag, 21. Oktober: Fernand Zeste, 19.30 Uhr, Café Einstein, Lindenplatz 17 (Blues, Singer Songwriter). Tres Hombres R&B, 20 Uhr, LolaParoli, Friedrichstraße 117 (Rhythm and Blues, Rock). Ass Loud Ass Possible und Mensch, Emily!, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 Sonntag, 22. Oktober: Etienne Mbappé & The Prophets, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz). Montag, 23. Oktober: WELF, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz). Jaakko Laitinen & Väärä Raha, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Gypsy Soul, Russische Romanzen, Humppa und Finnischer Tango). Dienstag, 24. Oktober: Doc Nic presents: Aargh! + Beng Beng Cocktail, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Acoustic, Balkan, Gipsy und Akustikpunk, Singer/Songwriter,Ska, Hip Hop). Michalke & Friends mit Jo Didderen & L‘Equipe de Rêve, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz). Mittwoch, 25. Oktober: Prezident & Kamikazes, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Rap). Hanna Meyerholz, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Singer, Songwriter). The End Men, 20.30 Uhr, Hotel Europa, Südstraße 54 (Blues und Blues-Punk).

Die Gruppe um Jaakko Laitinen (Gesang), Jarkko Niemelä (Trompete), Busuki Marko Roininen (Akkordeon), Tuomo Kuure (Kontrabass) und Janne Hast (Schlagzeug) kommt aus Lappland und spielt einen phänomenalen Mix aus alten und neuen Roma-Liedern vom Balkan, russischen Romanzen und finnischen Schlagern.

Die meisten Songs seien Eigenkompositionen, sagt Sänger Jaakko Laitinen, „handverlesene Stücke aus vergessenen Melodien und Evergreens mit finnischen Texten“. „Dabei werden verschiedene Einflüsse zusammengemischt und mit Mitternachtssonne, nachtlosen Nächten und finnischer Verrücktheit mariniert.“ Klingt spannend und ist es auch, so dass man Jaakko Laitinen glauben darf, wenn er versichert: „Eine Band wie uns hat man noch nicht gehört, wenn man uns noch nicht gehört hat.“

Unterhaltsamer Abend

Für Jaakko Laitinen & Väärä Raha, die alle aus den Dörfern Inari, Salla und aus der Stadt Rovaniemi stammen, ist es der erste Auftritt in Aachen und sogar in Deutschlands Westen. Bislang sei man eher in Bayern und im Norden unterwegs gewesen, erklärt Jaakko Laitinen und er sei wie die anderen auch schon sehr gespannt, den Westen kennenzulernen. Im Domkeller ist die Vorfreude ebenfalls groß. Veranstalter Milos Sous ist sicher, dass es ein stimmungsvoller und unterhaltsamer Abend werden wird, „auch wenn wir bestimmt kein Wort verstehen werden“. Sorgen muss er sich deswegen aber bestimmt nicht machen, die Musik von Jaakko Laitinen & Väärä Raha spricht für sich selbst.

Anfragen aus aller Welt

Dabei ist man im Domkeller durchaus an gute Qualität gewöhnt. Milos Sous könnte, wenn er wollte, das ganze Jahr über Konzerte auf höchstem Niveau geben, Anfragen von Agenturen kämen mittlerweile aus der ganzen Welt, erklärt der Domkeller-Chef. Das liegt sicher zum einen daran, dass die Konzerte im Domkeller immer montags stattfinden, ein Tag der in der Musikbranche als schwierig gelte.

„Deswegen haben wir internationale Acts, die in anderen Städten größere Locations zu einem recht hohen Eintritt bespielen“, erklärt Milos Sous. Zum anderen hat sich der Domkeller aber auch einen Namen gemacht, weil die Bands und Künstler dort auch auf ein begeistertes Publikum und auf eine absolut authentische Location treffen.

Eine schöne Mischung, die zur Folge hat, dass die Mischung an Konzerten im Domkeller in dieser Saison auch wieder erstklassig ist. Musiker aus Übersee und Bands aus Aachen stehen im Domkeller gleichermaßen auf der Bühne und das Programm hält noch einige musikalische Leckerbissen bereit.

Einer davon kommt mit Jaakko Laitinen & Väärä Raha bereits am Montag. Wer beim Konzert der Finnen dabei sein möchte, der sollte um 20 Uhr im Domkeller sein, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne angenommen.