Aachen.

Dass man sich als sparsame Pfennigfuchserin selten Freunde macht, weiß auch Kämmerin Annekathrin Grehling. Und so macht sie sich schon darauf gefasst, in den nächsten Tagen – symbolisch versteht sich – verprügelt zu werden. Auslöser ist ihr am Mittwoch in den Rat eingebrachter Entwurf für den Haushalt 2018, der unter anderem die Freunde des Theaters Aachen in Wallung versetzen könnte.