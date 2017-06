Finanzieller Engpass: Aids-Hilfe sucht dringend Unterstützer

Aachen. 115 Präventionsveranstaltungen für Jugendliche, mehr als 1200 Beratungsgespräche, Betreuung für 122 HIV-positive Menschen, mehr als 7000 Präventionskontakte: Die Aids-Hilfe Aachen hat 2016, im Jahr des 30-jährigen Bestehens, ein umfangreiches Angebot gestemmt.

Mitglieder und Spender gesucht Wer die Aids-Hilfe Aachen als Fördermitglied unterstützen möchte, kann sich informieren unter Telefon 0241/9006590 oder per E-Mail an info@aidshilfe-aachen.de. Das Spendenkonto der Aids-Hilfe: IBAN DE 84390500000000030403, BIC AACSDE33. Infos gibt es unter www.aidshilfe-aachen.de.

Allein die Zahl der Präventionsveranstaltungen mit jungen Leuten ist im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen. Jetzt aber schlägt die Aids-Hilfe Alarm. Die finanzielle Situation, die seit Jahren schon nicht rosig war, ist mittlerweile so angespannt, dass der Verein spätestens Anfang 2018 ein dickes Problem haben dürfte.

Obwohl die Aids-Hilfe mit öffentlichen Geldern des Landes und der Städteregion gefördert wird, reichen die Mittel für die Vielzahl der Aufgaben nicht aus. „Seit Jahren haben wir ein strukturelles Defizit von rund 18.000 Euro im Jahr“, erläutert Geschäftsführer und Berater Walter Brüsseler, als er am Donnerstag gemeinsam mit Sozialarbeiter Karl Rinkleff den Jahresbericht 2016 vorstellt.

„Bisher haben wir das immer irgendwie hinbekommen“, sagt Brüsseler. Aber nun seien auch die Rücklagen so gut wie aufgebraucht. Deshalb geht die Aids-Hilfe jetzt in die Offensive. Der Verein wirbt um Fördermitglieder, die die Arbeit mit einem Mitgliedsbeitrag von 52 Euro im Jahr unterstützen. „Was fängt man schon mit einem Euro pro Woche an?“ heißt es auf den 2000 Werbeflyern, die die Aids-Hilfe für die Kampagne hat drucken lassen.

„Mit 100 neuen Fördermitgliedern wären wir schon einen großen Schritt weiter“, überlegt Brüsseler. Sechs Unterstützer immerhin hat man schon gewinnen können. Aber auch Spender sind mehr als willkommen.

Bekommt die Aids-Hilfe die fehlenden 18.000 Euro nicht rechtzeitig zusammen, dann müsste im Extremfall am Personal gespart werden. „Und dann geht’s ans Inhaltliche“, warnen die Fachleute. Dabei sei die Arbeit der Aids-Hilfe gerade in diesen Zeiten extrem wichtig. „Beim Thema HIV hat sich enorm viel getan“, erläutert Rinkleff. „Aids ist heute längst nicht mehr das Todesurteil, das es früher einmal war.“

Brüsseler und Rinkleff verweisen auf die ambitionierten „90-90-90-Ziele“ der Vereinten Nationen: Bis zum Jahr 2020 sollen 90 Prozent der HIV-Infizierten weltweit ihre Diagnose kennen, 90 Prozent der Diagnostizierten sollen wirksam behandelt werden, und 90 Prozent der Behandelten wiederum sollen auf diese Weise eine Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze erreichen. Damit könnte verhindert werden, dass sich das HI-Virus weiter ausbreitet, heißt es in der Kampagne der UN-Organisation UNAIDS. Ein Riesenschritt wäre das. „Diese Menschen sind dann nicht mehr ansteckend“, erläutert Brüsseler. In Deutschland, sagt er, „wollen wir bis 2020 verhindern, dass noch Menschen erkranken und sterben müssen“.

Die Arbeit der Aids-Hilfe, auch in Aachen, müsse deshalb zwei Ziele verfolgen, argumentieren die Berater. Weiterhin müssten gerade junge Menschen erfahren, wie wichtig es ist, sich vor einer Ansteckung mit dem HI-Virus zu schützen. Gleichzeitig gelte es zu vermitteln, dass HIV heute „eine chronische, aber behandelbare Krankheit“ sei. „Denn die alten Ängste sind immer noch da.“ Und sie sorgen auch heute noch für Ausgrenzung und Diskriminierung, wissen die Fachleute.

Um das neue Wissen in Sachen HIV zu vermitteln, sei eine verstärkte Jugendprävention nötig, betonen die Berater. Mittlerweile hat die Aids-Hilfe auch das Modul „Positiv leben“ im Angebot, bei dem Betroffene über ihre Erfahrungen berichten. Verstärkt nachgefragt, sagt Brüsseler, würden auch Präventionsangebote für junge Flüchtlinge.

Hohe Dunkelziffer

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts leben in Deutschland rund 72 000 Menschen mit einer HIV-Diagnose. Die Dunkelziffer der Infizierten, die nicht getestet sind, wird auf rund 14 000 geschätzt. „Diese 14 000 müssen wir erreichen“, betont Walter Brüsseler. Deshalb will die Aids-Hilfe in Aachen ihre Angebote auf keinen Fall zurückfahren.