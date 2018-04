Aachen.

Ein ungewöhnliches Bild: Bei strahlendem Sonnenschein stehen am Dienstagabend Menschen vor der Justizvollzugsanstalt Schlange und begehren Einlass. Sie wollen ein Filmfestival besuchen. „DocFest on Tour“ zeigt Dokumentarfilme an ungewöhnlichen Orten. Das Aachener Gefängnis ist sicher der ungewöhnlichste Schauplatz dafür.