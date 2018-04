Aachen.

Sie tauschen sich untereinander aus, sie lachen und sie haben Spaß: Junge Flüchtlinge erzählen von ihrem Leben, von ihren Berufen und von ihren Träumen. In ihrem Film „Der Ernst des Lebens“ rücken Miriam Pucitta und Michael Chauvistré erneut junge Flüchtlinge in den Mittelpunkt und beleuchten diesmal, wie es ihnen nach der ersten Eingewöhnungsphase heute in Deutschland geht.