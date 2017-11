Aachen - FH-Hochschulchor auf Burg Frankenberg: Romantische Lieder für den guten Zweck

Aachen.

Im romantischen Ambiente der Burg Frankenberg wartet am Freitag, 1. Dezember, ein besonderes Adventserlebnis auf die Freunde der Chormusik. Um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) lädt der Verein Frankenb(u)erger gemeinsam mit dem Hochschulchor der FH Aachen unter der Leitung von Mirka Mörl zum Benefizkonzert und zum gemeinsamen Singen in den Hof der historischen Kultur- und Begegnungsstätte an der Bismarckstraße ein.