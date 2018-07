Aachen - FH-Gestalter faszinieren mit ihren Diploma-Ideen

Aachen.

Das Bild eines Studenten ist häufig das eines jungen Menschen, der, wenn er nicht feiern geht und neue Leute kennenlernt, die Klausurphase mit stundenlangen Sitzungen in der Bibliothek irgendwie zu überstehen versucht. Bachelor- oder Masterarbeiten werden mühsam erstellt, an den Prüfer verschickt und der Lohn in Form eines Abschlusses trudelt irgendwann ins Haus.