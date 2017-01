„Feuervogel“: Ein Tag Normalität für die Kinder am Meer

Aachen. Spenden statt schenken: So hat es die Belegschaft des Mineralölunternehmens Bischoff & Vielhauer beschlossen und sich für „Feuervogel – Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern“ entschieden. Mit einer Summe in Höhe von 2500 Euro unterstützt das Unternehmen die betroffenen Kinder.

Durch die finanzielle Zuwendung ist es Feuervogel möglich, in den Sommerferien einen Tagesausflug ans Meer zu organisieren. „Statt Geschäftspartner und Kunden an Weihnachten zu beschenken, spenden wir seit einigen Jahren für soziale Zwecke“, erklärt Dieter Bischoff, Sprecher des mittelständischen Energieversorgers Bischoff & Vielhauer.

Er besuchte die Einrichtung der Suchthilfe Aachen an der Heinrichsallee, um sich persönlich über die Situation der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie die Hilfsmöglichkeiten zu informieren. „Immerhin leben in Deutschland rund 2,6 Millionen Kinder unter 18 Jahren mit mindestens einem alkoholabhängigen, weitere 40.000 bis 60.000 Kinder mit einem drogenabhängigen Elternteil. Allein in Aachen sind mehr als 6700 Kinder und Jugendliche betroffen“, erläuterte Marie Gurr, Mitarbeiterin bei „Feuervogel“.

Meist mangele es den Kindern nicht an materieller Zuwendung. Vielmehr fehle ihnen das Gefühl, Kind sein zu dürfen, und die Erfahrung, nicht allein zu sein mit der Suchterkrankung der Eltern. „Daher ist es wichtig, dass sie in altersgerechten Gruppen mit Gleichgesinnten und Experten über das Familiengeheimnis sprechen können“, erklärt Gurr. Das Thema sei immer noch tabubehaftet, weshalb es besonders wichtig sei, eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen.

Gemeinsame Aktivitäten

„Bei Feuervogel erleben die Kinder Zuverlässigkeit, Akzeptanz, Entlastung, Austausch und positive Bestätigung. Gemeinsame Aktivitäten helfen, ein Wir-Gefühl aufzubauen und Gemeinschaft zu spüren. So können sie das erleben, was ‚normale‘ Kinder erleben“, erklärt Gurr, warum Spenden für Freizeitbeschäftigungen und Ausflüge so wertvoll sind. Mit der Spende kann für rund 18 Kinder ein Busausflug an die niederländische Küste mit Picknick und Strandspielzeug ermöglicht werden.