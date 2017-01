Feuer und Eis auf der Straße: Viele Unfälle

Aachen. Wegen der vielerorts glatten Straßen hat die Aachener Polizei von Samstag- bis Sonntagmorgen mehr als 30 Verkehrsunfälle in Stadt und Städteregion gezählt. In den meisten Fällen blieb es jedoch bei Blechschäden.

Nach Auskunft der Leitstelle gab es lediglich bei drei Unfällen in Würselen und Stolberg-Büsbach jeweils kurz nach Mitternacht sowie am Relais Königsberg am Sonntagmorgen insgesamt vier leicht verletzte Personen. Wegen des einsetzenden Tauwetters beruhigte sich die Verkehrssituation im Laufe des Sonntags zusehends.

Bereits am Freitagabend war auf der Joseph-von-Görres-Straße ein Pkw vermutlich wegen eines technischen Defektes in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand. Ansonsten spricht auch die Feuerwehr von einem ruhigen Wochenende. Allerdings hatten die Einsatzkräfte auf ihren Einsatzfahrten – wie alle Verkehrsteilnehmer – mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen.