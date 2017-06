Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Aachen.

Am Donnerstagmorgen um 6.06 Uhr wurde die Aachener Feuerwehr von einem Passanten zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Ecke Vereinsstraße / Römerstraße gerufen. Im Eingangsbereich und im Erdgeschoss des Hauses war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr.