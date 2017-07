Feuer in Wohnhaus an der Brüggemannstraße ausgebrochen

Aachen. Die Meldung klang dramatisch, deswegen packte die Aachener Feuerwehr gleich das größere Besteck aus: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brüggemannstraße seien Menschenleben in Gefahr, hieß es. Der Einsatz verlief dann aber doch glimpflicher als befürchtet.

In der Nacht zum Mittwoch war der Alarm gegen 23.42 Uhr in der städteregionalen Leitstelle eingegangen. Die Wehrleute rasten zur Einsatzstelle unweit des Bendplatzes und bekamen noch während der Anfahrt von der Polizei die Information, dass Menschen am Fenster stünden und das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht sei.

Entsprechend rüstete sich die Wehr für einen größeren Einsatz. Neben jeweils einem Löschzug von der Hauptwache an der Charlottenburger Allee und der Wache Nord auf Melaten der Berufsfeuerwehr rückte auch der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr aus.

Glimpflicher als erwartet

Als die Einsatzkräfte in der Brüggemannstraße eintrafen, machten sie schnell ein kleineres Feuer im zweiten Obergeschoss als Ursache des Übels aus. Den Brand hatten die Wehrleute dann flott gelöscht. Danach wurde das verqualmte Treppenhaus und auch die betroffene Wohnung entraucht. Vorsichtshalber kontrollierten die Einsatzkräfte auch andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus.

Letztlich ging alles glimpflicher ab, als zunächst zu befürchten stand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.