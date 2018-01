Aachen/Vaals - Feuer in leerstehendem Gebäude: Polizei prüft Verbindung zu weiterem Feuer

Neuer Anlauf zur Neugestaltung des Grenzbereichs

Vor wenigen Wochen hat es ein Gespräch zwischen der Stadt Aachen, der Gemeinde Vaals und den Besitzern von einigen Grundstücken rund um den Grenzübergang Vaalserquartier gegeben, wie die desolate städtebauliche Situation in diesem Übergangsbereich verbessert werden könne. Schon 2011 hatte es einen ersten Anlauf gegeben, die Entwicklung eines Bebauungsplans war aber an der Zerstrittenheit der Erbengemeinschaft gescheitert, der Gut Paffenbroich gehörte.

Nachdem der Hof, zu dem auch Wiesen an der Grensstraat (und auch das abgebrannte Zollgebäude) gehören, an die Nesseler-Grünzig-Gruppe verkauft worden ist, soll nun ein neuer Versuch unternommen werden. Auf der anderen Seite der Vaalser Straße gehört ein Grundstück der Landmarken-Gruppe, denkbar ist, dass auch das Einkaufszentrum auf niederländischer Seite in die Pläne einbezogen wird.

Das grenzüberschreitende Gespräch mit den Investoren über Fragen der Verkehrssituation und Infrastruktur sei sehr konstruktiv gewesen und soll fortgesetzt werden, berichten Stefan Herrmann vom städtischen Presseamt und Hilda Keulders von der Gemeinde Vaals.