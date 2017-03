Feuer in Hundepension: Holzhaus in Flammen

Aachen. Als die Feuerwehr am Freitagvormittag mit rund 30 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr am Brandort an der Berensberger Straße eintraf, mussten die Wehrleute befürchten, dass zumindest das Leben von Tieren in Gefahr war. Denn eine private Tierpension, die in einem Holzhaus im Garten eines Wohnhauses untergebracht war, brannte zu diesem Zeitpunkt lichterloh.

„Wir bekamen aber sehr schnell die Meldung, dass sich keine Tiere in dem Anbau befanden“, erläuterte Einsatzleiter Stefan Wenders, „so dass wir uns auf die Löscharbeiten konzentrieren konnten.“

Die hatten die Wehrleute dann einigermaßen schnell im Griff. Das Sicherheitsventil einer Gasflasche, die in unmittelbarer Nähe des Feuers stand, funktionierte ordnungsgemäß, so dass auch hierdurch weder den Einsatzkräften noch den Hausbewohnern Gefahr drohte. Das Holzhaus war allerdings nicht mehr zu retten. Es brannte völlig aus. Was den Brand ausgelöst hat, das konnte Stefan Wenders noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Wasserarmes Gebiet

Weil die Berensberger Straße oberhalb der Soers an der Stadtgrenze zu Kohlscheid in Feuerwehrkreisen als wasserarmes Gebiet gilt, beorderte die Feuerwehr auch zwei Löschwasserfahrzeuge zum Einsatzort, so dass die betreffende Straße zwischen Berensberg und dem Ferberberg von der Polizei während des Einsatzes für den verkehr gesperrt werden musste.