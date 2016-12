Feuer in einer Schreinerei im Preuswald

Aachen.

In einem Anbau der städtischen Jugendberufshilfe am Unteren Backertsweg im Preuswald ist am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ursache des Brands war nach Angaben des städtischen Presseamts vermutlich ein Funkenflug der Kreissäge in der Absauganlage der Schreinerei.