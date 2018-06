Aachen/Würselen - Festnahmen, Drogenfund und ein toter Pitbull bei Razzia gegen Rocker

Aachen/Würselen. Eine scharfe Waffe, mehr als ein Kilo Marihuana, acht vollstreckte Haftbefehle: Das war das Ergebnis einer konzertierten Aktion der Staatsanwaltschaft im Rockermilieu in Aachen und der Region. Wie Staatsanwältin Katja-Schlenkermann-Pitts am Mittwochmittag mitteilte, wurden insgesamt 16 Objekte in Aachen, Würselen sowie in Bonn und Hamm durchsucht.

Hauptaugenmerk bei der Aktion im Aachener Raum lag dabei auf dem Clubheim des Hells Angels MC Aachen in Broichweiden, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Dort wurde mehr als ein Kilogramm Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe sichergestellt.

Ein Pitbull wurde bei dem Einsatz erschossen, mehrere Augenzeugen hatten das tote Tier auf der Straße liegen sehen, Anwohner berichteten von mehreren Schüssen. Der Hund habe Einsatzkräfte angegriffen, so Katja Schlenkermann-Pitts.

Zeitgleich wurden andere Grundstücke an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen durchsucht. In Aachen wurden zwei Ladenlokale in Ostviertel und rund um den Bushof durchsucht, auch eine Gaststätte. Dabei nahmen die Einsatzkräfte unter anderem einen Flachbildfernseher in Beschlag. Der Einsatz sorgte im Bereich Peterstraße für etwas Verkehrschaos, da die Durchfahrt an der Schumacherstraße zwischenzeitlich nicht möglich war. Auch für Passanten war der Bereich gesperrt.

In Aachen wird seit Juni vergangenen Jahres unter anderem gegen eine Gruppe von Personen ermittelt, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Aachener Ostviertel einen „schwunghaften Rauschgifthandel“ betreibt.

„Gegen mehrere Mitglieder der Tätergruppe, von denen die meisten in der Vergangenheit als Mitglieder bzw. Sympathisanten des Hells Angels MC in Erscheinung getreten sind, hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen bandenmäßigen Handels mit Marihuana im Kilogrammbereich aber auch Kokain erlassen“, sagt Katja Schlenkermann-Pitts.

Acht Haftbefehle konnten am Mittwoch insgesamt vollstreckt werden. Die festgenommenen Beschuldigten, darunter drei türkische, zwei deutsche und zwei deutsch-marokkanische sowie ein Staatenloser im Alter von 20 bis 37 Jahren wurden noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

