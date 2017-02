Aachen.

Was für ein Spektakel! Über 1300 Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben am Donnerstagabend ausgelassen das „21. Festival der Oecher Lieder“ im Aachener Eurogress gefeiert. Da wurde geschunkelt, gesungen, getanzt und viel gelacht. Moderator Manfred Kutsch präsentierte die ganze Bandbreite närrischen Frohsinns im Rampenlicht – wobei der Fokus wie in den Vorjahren auf jecker Musik lag. Und auf dem guten Zweck.