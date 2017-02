Aachen.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das jecke Karnevalsfinale mit den beiden großen Zügen in Aachen am Tulpensonntag und Rosenmontag ( Zugaufstellungen auf der folgenden Seite) sowie zahlreichen Partys, Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder in den Sälen kann steigen. Damit aber alle unbeschwert feiern können, bitten sowohl der Festausschuss Aachener Karneval (AAK) als auch Polizei und Bundespolizei einige Hinweise zu beachten.