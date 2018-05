Aachen - Fest der Begegnung am 5. Mai am Tivoli: Sport als Vorbild

Aachen. „Der Sport und die Vereinswelt zeigen, wie einfach Inklusion funktionieren kann“, meint Sina Eghbalpour, Sport-Inklusionsmanagerin des Stadtsportbundes. Sie freut sich auf das „Fest der Begegnung“, mit dem man zeigen wolle, dass Vorurteile sehr schnell abgebaut werden können und es ein unkompliziertes Miteinander geben kann.

Die Stadt Aachen veranstaltet das Fest am Samstag, 5. Mai, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft „Leben ist Vielfalt“. Es ist Ausdruck der Behindertenverbände für mehr Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen. In diesem Jahr findet das Fest der Begegnung auf dem Vorplatz des Tivoli an der Krefelder Straße statt. „Sport“ ist das Motto bei der 35. Auflage des Events, das 1981 ins Leben gerufen wurde und mittlerweile im zweijährigen Rhythmus an wechselnden Schauplätzen veranstaltet wird. „Zuletzt waren wir am Elisenbrunnen im Herzen der Stadt, davor viele Jahre auf dem Katschhof“, blickt Ingeborg Jansen, Behindertenbeauftragte der Stadt Aachen, zurück.

Es sei ein Fest für alle Menschen, bei dem man sich so richtig amüsieren wolle. „Das Thema Sport zieht diesmal hoffentlich viele Menschen ohne Behinderung an“, meint Daniela Jahn vom Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Aachen e.V. (VKM).

Bei Simone Krauß, Mitarbeiterin der Leitstelle „Menschen mit Behinderungen“ und Hauptorganisatorin des Tages, laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren. Von 11 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm aus Kultur und Sport zum Zuschauen und vor allem zum Mitmachen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche gelegt. „Wenn die Kinder schon früh gelebte Inklusion erfahren, werden sie leichter für ein Miteinander sensibilisiert“, stellt Jansen fest.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne: Die Integrative Trommelgruppe „Youngstar Drumming“ der Viktor-Frankl-Schule heizt richtig ein, die Tänzer der ADTV Tanzschule, die Rollstuhltanzgruppe des TSC Schwarz-Gelb, die Tanzgruppe Blau-Weiß der Lebenshilfe und die Tänzer vom Centro Cultural Capoeira Siao führen ihre Tanzshows auf.

Der inklusive Gebärdenchor „Hands Up“, ein Zusammenschluss der KGS Am Römerhof und der David-Hirsch-Schule mit einigen hörgeschädigten Teilnehmern, präsentiert einige Lieder. Der Verein Tabalingo zeigt eine Kür seiner Voltigiergruppe, eine Stockkampf-Performance und mit den „Dark Dancers“ einen Schwarzlichttanz. „Außerdem haben wir ein Fußballminifeld, auf dem sich Kinder und Jugendliche aller Altersstufen austoben können“, sagt Ursula Espeter von Tabalingo.

Der Rollstuhl Sport Club (RSC) Aachen bietet für alle Interessierten an, Rollstuhlhockey zu spielen. „Wir bringen Sportrollstühle, Schläger und Tore mit, so dass sich alle ausprobieren können. Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam spielen. Es ist schön, gesunden Menschen die Angst vor dem Rollstuhl zu nehmen und Behinderten zu zeigen, wie viel trotz ihrer Behinderung möglich ist“, erklärt Dirk Branigk vom RSC.

Er animiert zum Mitmachen, denn nicht nur Zuschauen macht Spaß. Neben einer Autogrammstunde der Alemannia-Profis und der Vorstellung eines Segelflugzeugs vom Verein zur Förderung von Integrativen Jugendcamps sind auch das Experimentiermobil der eXploregio.net und ein Feuerwehrwagen dabei.

„Die Verantwortlichen der Vereine, der AG Lebenshilfe und Vertreter des Stadtsportbundes stehen während des Tages als Ansprechpartner zur Verfügung und geben Informationen zu Sportmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Aachen“, erklärt Alexandra Messaf-Jünger von der Lebenshilfe, die den Stand betreut. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung in der Disziplin Zielwurf zu erlangen.

Die gesamte Veranstaltung ist barrierefrei erreichbar. Die Stadiongaststätte Klömpchensklub und ein Kiosk im Stadionumlauf öffnen. Behindertengerechte Parkplätze und Toiletten sind vorhanden.