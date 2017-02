Aachen.

Idyllisch liegt das alte Schulgebäude samt Anbau mitten in der Soers. Zwar ist auch der Lärm der naheliegenden A4 als Grundrauschen irgendwie allgegenwärtig, aber der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) fühlt sich in dem Gebäude am Ferberberg 9 trotzdem so wohl, dass er mit seiner dreigruppigen Kindertagesstätte nun dauerhaft hierbleiben will.