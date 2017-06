Aachen.

Die Firma Fecken-Kirfel investiert insgesamt 2,5 Millionen Euro in eine neue Pulverbeschichtungsanlage und einen dazugehörigen Neubau mit Sozialräumen. Die Firma am Prager Ring fertigt Schneidemaschinen an, die beispielsweise zur Bearbeitung von Schaum- und Kunststoffen für die Herstellung von Matratzen, Autositzen oder auch Schuhen, benötigt werden.