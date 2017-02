Aachen.

Im August 1291 stiegen in Atlit im heutigen Israel die letzten Kreuzfahrer überhastet in ihre Schiffe, während vor den Toren der Burg die Armee der Mamluken stand. Die Evakuierung dieser letzten Templerfestung markierte das Ende von fast 200 Jahren kriegerischer Kreuzzüge ins Heilige Land. Die Szenerie kann man jetzt in Aachen noch einmal nachempfinden.