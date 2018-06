Aachen - Fast 500 Knöllchen: Polizei kontrolliert bei Tuningmesse in Aachen

Aachen. Rund um eine Tuningveranstaltung an der Liebigstraße war die Aachener Polizei am Sonntag mit über 20 Beamten im Einsatz. Das Ergebnis der Kontrollen: fast 500 Knöllchen, zahlreiche Mängel, falsche Einträge in den Papieren, drei Autos, die nicht der Straßenverkehrsordnung entsprachen, und ein Mehrfachsünder.

Laut Veranstalter waren zu dem Tuner-Treffen auf das Außengelände einer Diskothek über 1000 Besucher gekommen.

Die Polizei kontrollierte die anreisenden Fahrzeuge darauf, ob sie tauglich für den Straßenverkehr waren und maß auf dem Prager Ring und der Krefelder Straße die Geschwindigkeit.

Drei Mal mussten die Beamten die Weiterfahrt untersagen, weil die Autos den Vorschriften nicht entsprachen und durch erheblichen Veränderungen an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen war. Darüber hinaus stellten die Beamten 13 Mängelkarten an Autofahrer aus. Die Fahrer müssen ihre Wagen in den nächsten Wochen im ordnungsgemäßen Zustand beim TÜV oder einer Polizeidienststelle vorzeigen.

16 Fahrer hatten Veränderungen an den Fahrwerken, Abgasanlagen oder Beleuchtungseinrichtungen nicht entsprechend in den Papieren eingetragen und müssen mit einer Anzeige rechnen.

Fast 500 Autofahrer wollten zeigen, was in ihren Wagen steckt - sie kassierten ein Knöllchen. 30 Fahrer waren wesentlich zu schnell unterwegs, einige von ihnen müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Fahrer wurde gleich zweimal erwischt. Auf der Krefelder Straße erreichte ein Fahrer fast du doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zum geltenden Tempolimit: Statt mit den erlaubten 50 war er mit 94 Stundenkilometern unterwegs.

Ein Autofahrer stand bei der Kontrolle unter dem merkbaren Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt nahm ihm wenig später eine Blutprobe ab. Aufgrund des Ergebnisses hätte man ihm auch den Führerschein abnehmen müssen. Allerdings hatte er keinen - und wird voraussichtlich so schnell auch keinen bekommen.

Der Veranstalter hatte im Vorfeld auf seiner Facebook-Seite eindringlich darauf hingewiesen, dass die Polizei am Veranstaltungstag gezielt kontrollieren wird und die Teilnehmer gebeten, sich an die Verkehrsregeln zu halten.