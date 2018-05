Aachen - Fast 120 Fahrzeuge bei der 10. AKV Benefiz-Oldtimer-Rallye am Start

Aachen. Es scheint so etwas wie ein Gesetz zu sein, das jedes Jahr pünktlich zum Einfahren der Autos auf den Marktplatz greift: Die Rede ist vom sonnigen Wetter, auf das auch dieses Mal pünktlich zur 10. AKV Benefiz-Oldtimer-Rallye Verlass war.

118 Startnummern gingen zugunsten der stadthistorischen Sammlung Crous an den Start. Jahr für Jahr kämpfen dafür die Teilnehmer mit Geschicklichkeitsprüfungen und Streckenführungen und geben auf den Straßen im Dreiländereck und in der Eifel ihr Bestes.

„Oldtimer“ Odonkor

Bereits am Vorabend wurden die Oldtimer auf dem Marktplatz dem Publikum präsentiert, bevor es am Samstagmorgen pünktlich um zehn Uhr losging. Hauptverantwortlicher der AKV-Oldtimer-Rallye, AKV Elferrat-Mitglied Josef Schumacher, begrüßte gemeinsam mit David Lulley jeden Fahrer am Karlsbrunnen und wünschte eine gute Fahrt.

Besondere sportliche Unterstützung erhielten sie dabei von Fußballstar David Odonkor, der mit seinen 34 Jahren lachend meinte, dass er in der Sportlerbranche ebenfalls zum Oldtimer zähle. Er hatte sichtlich Freude daran, statt mit einem Fußball mit einer schwarz-weißen Startfahne zu spielen. „Fertig? Und los – eine schöne Fahrt“, sagte er und schaute den ersten Wagen nach, die vom Marktplatz fuhren.

Apropos Wagen: Wie schon seit Beginn der Rallye bewegten sich erneut viele alte Schätzchen zur Startrampe. Den Auftakt machte ein Chevrolet Confederate aus dem Jahr 1929. Ein Bugatti 35B von 1930, ein Chrysler Plymouth von 1940 oder auch ein Porsche 356 aus dem Jahr 1950 sorgten für begeisterte Blicke und häufiges Drücken des Kamera-Auslösers am Straßenrand.

Das älteste teilnehmende Fahrzeug war ein Chrysler Imperial, der 1927 seine ersten Umdrehungen auf der Straße machte. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie stark die Begeisterung für die Rallye ist. Die Autos werden von den Besitzern und Teilnehmern liebevoll gepflegt“, sagte AKV- Präsident Werner Pfeil und ergänzte: „Dass wir bisher immer super Wetter hatten, freut uns natürlich auch.“ Mit dem Erlös der Rallye werden unter anderem Bücher der Sammlung Crous restauriert oder Neuanschaffungen finanziert. Denn die Sammlung lebt und es kommt immer wieder Neues hinzu.

Startnummer elf für den Prinzen

Nach der beträchtlichen Erweiterung des Literatur- und Grafikbestandes im Jahr 2014 konnte die Sammlung dieses Jahr um einen neuen Bereich erweitert werden, nämlich die Abteilung „Wirtschaftsgeschichte“.

Auch der designierte Prinz der kommenden Session, Tom Müller, fuhr in einem Golf Cabrio von 1971 und passenderweise mit der Nummer elf an den Startplatz. „Die Vielfalt an Fahrzeugen aus sieben Jahrzehnten ist wirklich fantastisch und hier wird eine breite Palette internationaler Automobilgeschichte sichtbar“, freute sich Josef Schumacher.