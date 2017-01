Aachen.

Wenn Mütter und Väter in die Schule gehen, dann meistens wegen Elternabend, Elternsprechtag oder speziellen schulischen Angelegenheiten ihrer Kinder. An der Grundschule Driescher Hof schauen Eltern auch auf einen Kaffee vorbei. Im Elterncafé gibt es einmal die Woche in großer Runde ein kleines Frühstück für alle, die Zeit haben.