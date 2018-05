Aachen - „Falschparker“ sofort per Hotline melden

Aachen. Dass wieder ein großer Zirkus in die Stadt kommt, haben einige Aachener schon lange vor dem großen Zelt-Aufbau auf dem Bendplatz mitbekommen, der dieser Tage in vollem Gange ist.

Denn wie Leser den „Nachrichten“ mitteilten, stehen seit einigen Tagen immer mal wieder zwei Transporter am Adalbertsteinweg und an der Joseph-von-Görres-Straße – im Parkverbot beziehungsweise in einer Bewohnerparkzone. Und das ist dem einen oder anderen übel aufgestoßen.

Die insgesamt sechs schwarzen Transporter mit der leuchtend gelben „Flic Flac“-Aufschrift, die in Aachen unterwegs sind, kündigten damit die Spielzeit am Bendplatz an – und hatten schon erstes Material von Mönchengladbach in die Kaiserstadt gebracht. Dort war Flic Flac bis vor wenigen Tagen noch zu Gast. Abends werden vier der Wagen in der Stadt abgestellt, zwei an der Henricistraße am Bendplatz. „Das ist eine andere Form der Werbung“, sagt Barbara Rott, Pressesprecherin von Flic Flac, auf Anfrage.

Die Fahrten haben vier kolumbianische Artisten übernommen, die die Fahrzeuge dort abstellen sollten, wo sie gut gesehen werden, wie Rott erklärt. Sollten die Transporter falsch geparkt worden sein oder eben in einer Bewohnerparkzone abgestellt worden sein, bittet Flic Flac-Geschäftsführer Uwe Struck darum, den Zirkus zu kontaktieren.

„Die Kolumbianer kennen vermutlich nicht alle deutschen Verkehrsschilder“, sagt er. Sie hätten die Wagen nicht absichtlich dort abgestellt. Sollte dennoch ein Auto falsch parken, bittet Struck darum, die Hotline, die auf dem Wagen zu sehen ist, anzurufen und den „Falschparker“ zu melden. „Wir fahren die Transporter dann sofort weg“, so Struck. Inzwischen dürfte sich das Problem allerdings von alleine gelöst haben – denn die meisten der Transporter sind schon wieder auf dem Weg nach Moers, zur nächsten Spielstätte.