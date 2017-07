Aachen.

Die jüngst vorgelegten Luftschadstoffmessungen in Haaren haben nun auch die dortigen Bezirksvertreter in Alarm versetzt. „Die Überschreitungen sind da, wir können es nicht so belassen“, erklärte Michael Schulz für die SPD. Bislang sind allerdings die Parteien noch völlig uneins, wie sie gegensteuern wollen. Und für die Umweltverwaltung machte Klaus Meiners deutlich, am liebsten nur die Wirkungen des Luftreinhalteplans abwarten zu wollen.