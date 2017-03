Aachen.

Zu Fuß zum Bäcker oder mit der Bahn zum Familienausflug am Wochenende – das sind zwei Beispiele, mit denen die Aktion Autofasten in diesem Jahr Kinder und Jugendliche ins Boot holen möchte. Mit Unterstützung der Kampagne „FahrRad in Aachen“ ruft der Diözesanrat der Katholiken dazu auf, mit der ganzen Familie das Auto stehen zu lassen.