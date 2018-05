Aachen - Fahren unter Strom wird in Aachen immer beliebter

Elektroautos parken künftig kostenlos in Aachen

Wer mit seinem Elektroauto in die Stadt fährt, kann zwar noch nicht überall wieder auftanken. Er wird aber in Zukunft zumindest kein Geld mehr in den Parkautomaten stecken müssen.

Der Aachener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen, die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten dahingehend zu ändern, dass Fahrer von E-Mobilen nur noch eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen müssen, wo andere Autofahrer einen Parkschein brauchen.

Damit das auch jedem Fahrer klar wird, sollen in Kürze entsprechende Aufkleber auf den Parkautomaten im Innenstadtbereich angebracht werden, die auf die neue Regelung hinweisen.

So können Elektroautos bis zu zwei Stunden kostenlos im Innenstadtbereich parken. Die Regelung soll zunächst für zwei Jahre gelten. Nach einem Jahr wird die Verwaltung im Mobilitätsausschuss über die Erfahrung mit der neuen Regelung berichten. Hintergrund der Aktion ist die Förderung der E-Mobilität in der Innenstadt. (slg)