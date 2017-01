Premierenvorstellung bereits ausverkauft

Die Premiere von „face2face“ am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr in der Kammer des Theaters Aachen ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag, 12. Februar, Freitag, 17. Februar, und Sonntag, 19. Februar, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind gerne gesehen. Zählkarten gibt es an der Theaterkasse. Auch Reservierungen sind an der Theaterkasse möglich (0241/4784244).