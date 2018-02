Experimentelle Arbeiten mit Licht in der BBK-Galerie

Höchst effektvoll sind die experimentellen Arbeiten mit Licht, die der Kölner Fotograf Michael Zöphel mit immer mehr Technik zu immer größeren Shows entwickelt.

So inszenierte er etwa auf dem Dach eines großen Hotels die „Angels of Ddorf“, wobei die Engelsflügel und weitere Effekte aus gelbem Licht gemacht sind, die sich als Doppelung der Effekte in einer Pfütze spiegeln.

Weitere Lightpaintings entstanden etwa im Tagebau Hambach oder in Köln. Zu sehen sind die aufwändigen Lichtinszenierungen nach telefonischer Absprache unter Telefon 02272/407975 bis zum 5. März in der BBK-Galerie am Adalbertsteinweg 123cd. Die Vernissage findet am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr statt.