Aachen - Experiment Kurpark Classix fährt Besucherrekord ein

Aachen.

„It’s Raining Again ...“. Von wegen. Während die unverwechselbare Falsettstimme von Supertramps Roger Hodgson zu den Klängen des Sinfonieorchesters am Dienstagabend die Ohren des Publikums auf Tribüne und Wiese verwöhnt, wird backstage strahlend Bilanz gezogen. Alles trocken: Sechs Konzerte an fünf Tagen bei den Kurpark Classix 2018, das gab es noch nie.