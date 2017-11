Aachen.

Die ganz große Hochspannung samt Blitz und Feuer, Tipps auf dem Weg zum Glück, faszinierende Roboter, leuchtende Chemikalien und musikalisch begleitete fantastische Lasershows – die RWTH-Wissenschaftsnacht „5 vor 12“ hatte einmal mehr eine spektakuläre Mischung zu bieten. Und das zog auch am neuen Schauplatz, dem Hörsaalzentrum C.A.R.L. an der Claßenstraße, wieder rund 6000 Besucher quer durch alle Generationen an.