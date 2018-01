Aachen - Europe Direct für weitere drei Jahre

Aachen. Die Stadt Aachen erhält den Zuschlag für weitere drei Jahre Europe Direct-Informationsbüro.

Die Europäische Kommission erneuert das Netz der Informationszentren in Deutschland, 41 von ihnen wurden in allen Landesteilen kurz vor Jahresende in offener Ausschreibung ausgewählt, nachdem es bisher 57 solcher Zentren gab.

Winfried Brömmel vom Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa hat das Aachener Zentrum seit 2005 auf- und ausgebaut. Mit Erfolg. Aachen erhält als erfolgreicher Bewerber Zuschüsse von der Europäischen Kommission.

Bürgerinnen und Bürger, Schulen sowie andere Einrichtungen können sich im Informationsbüro im Aachener Grashaus am Fischmarkt 3 über Europäische Fragen kostenlos informieren und beraten lassen. Das Aachener Europe Direct- Büro verfügt über umfangreiches EU-Informationsmaterial und organisiert zudem viele Europa-Veranstaltungen.