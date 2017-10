Zehn internationale Filme in sechs Tagen

Beim Lux-Filmfestival 2017 werden von Montag, 6., bis Sonntag, 12. November, insgesamt zehn internationale Filme gezeigt. Die Organisatoren haben sich damit zum Ziel gesetzt, die Vielfalt der europäischen Filmkunst einem breiten Aachener Publikum zu präsentieren. Die ersten sieben Filme laufen unter der Woche im Eden-Palast, Franzstraße 45. Los geht es am 6. November mit „King of the Belgians“ um 20 Uhr. Am 7. November wird „Summer 1993“ um 17 Uhr gezeigt. „The other Side of Hope“ ist am 8. November um 17 Uhr zu sehen. Am 9. November läuft „A Ciambra“ um 17 Uhr und „Glory“ um 20 Uhr. Am 10. November laufen „Heartstone“ um 17 Uhr und „The last Family“ um 20 Uhr.

Am Samstag wird pausiert und am Finaltag, Sonntag, 12. November, werden die drei Finalisten-Filme „120 Beats per Minute“, „Sámi Blood“ und „Western“ gezeigt. Diese sind dann von 10.30 bis 19 Uhr im Capitol, Seilgraben 8, zu sehen. Im Anschluss finden Votum und Resümee statt.

Tickets gibt es ab sofort an den Kinokassen im Capitol, Cineplex und Eden-Palast zu 6,50 Euro pro Vorstellung im Eden-Palast und zu 15 Euro für den Finaltag im Capitol. Darin enthalten sind dann die drei Filme und Catering.