Aachen.

Irgendetwas kann hier nicht stimmen: Eine sechsköpfige Familie fährt gemeinsam in einem BMW Kombi über die A44 von Belgien in Richtung Deutschland, kurz vor dem Autobahnrastplatz Lichtenbusch. In dem Auto ist allerdings nur Platz für fünf Personen. Außerdem sitzen zwei Kinder in dem Wagen. Kindersitze gibt es allerdings keine.