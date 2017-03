Öffnungszeiten und weitere Informationen

Die Euregio Wirtschaftsschau auf dem CHIO-Gelände in der Aachener Soers ist am Freitag, 17. März, von 12 bis 18 Uhr, und an den folgenden Tagen bis zum 26. März von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintritt: sieben Euro, ermäßigt fünf Euro, Kinder (sechs bis zwölf Jahre) drei Euro. Parkmöglichkeiten gibt es im Tivoli-Parkhaus gleich nebenan.

Infos im Internet:

www.euregio-wirtschaftsschau.de