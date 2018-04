Es geht auch um Ganztagsschulen: Die Sitzungen der Ratsausschüsse Von: gei

Aachen. Die Zahl der Ganztagsplätze und der künftige Bedarf an den Aachener Grund- und Förderschulen beschäftigt die Kinder- und Jugendpolitiker, die am Dienstag, 24. April, ab 17 Uhr im Verwaltungsgebäude Mozartstraße 2-10 den Reigen der Ausschusssitzungen in dieser Woche eröffnen.