Erweitertes Werk über Aachens Partnerstadt Kostroma

Aachen. Scharfer Beobachter und engagierter Freund der Partnerstadt an der Wolga: „Schönheit vor dem Spiegel“ – so lautet der Untertitel seines nunmehr umfänglich aktualisierten, reich illustrierten Werks über die Aachener Partnerstadt Kostroma.

Der gebürtige Eifeler Peter Struben (68) schildert darin das Leben in der russischen Universitätsstadt aus eigener Anschauung. Immerhin hat der gelernte Englisch- und Geschichtslehrer dort von 2006 bis 2008 gelebt und unterrichtet. So ist sein Porträt weit mehr als ein charmanter Reiseführer, wie der Titel vermuten ließe.

Es stellt auf breiter Quellenbasis auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung in der russischen Provinzhauptstadt kritisch dar. Die zweite, mit 444 Seiten und rund 80 Abbildungen erweiterte Neuauflage „Kostroma – Schönheit vor dem Spiegel“ kann für 20 Euro (plus 2,50 Euro Porto) per E-Mail an peter.struben@gmail.com bestellt werden.