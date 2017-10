Aachen.

Größer könnte die Spannung kaum sein auf den Wänden der neuen Produzentengalerie Beisbarth-Bauer, die sich am kommenden Samstag mit ihrer ersten Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. In Kornelimünster, in der ruhigen Lage einer Seitenstraße mit Blick ins Grüne, liegt das große wie helle Atelier des langjährig schaffenden Malers Gerd Beisbarth, der sich nun mit seinem jungen Kollegen Thomas Bauer zu einer Produzentengemeinschaft zusammengeschlossen hat.