Aachen.

Sie haben die Wahl, und die wollen sie auch ernst nehmen. Für Daniela Jansen und Karl Schult­heis war es am Freitag eigenen Angaben zufolge noch offen, wen sie am Sonntag beim Bundesparteitag der SPD in Wiesbaden zur neuen Parteivorsitzenden wählen wollen: die arrivierte Andrea Nahles oder die weitgehend unbekannte Simone Lange?