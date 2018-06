Aachen - Erneut Wasserrohrbruch an der Ludwigsallee in Aachen

Aachen. Einige Anwohner der Ludwigsallee und an der Krefelder Straße haben derzeit erneut kein Wasser. Sie mussten bereits am Donnerstagnachmittag für mehrere Stunden ohne Wasser auskommen.

Grund war nach Angaben von Stawag-Sprecherin Eva Wußing ein Wasserrohrbruch in Höhe der Hausnummer 131, der bei Arbeiten an einem Gasleitungsleck ausgelöst wurde. Der Rohrbruch wurde gegen 15.30 Uhr gemeldet, am Abend konnten nach Angaben der Stawag aber wieder alle Haushalte mit Wasser versorgt werden.

Nun gab es wohl einen Folgeschaden, der auch den Verkehr in der Aachener Innenstadt stört. Es staut sich an der Baustelle.

Weitere Infos folgen.