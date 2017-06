Erneut Rohrreiniger auf Spielplätzen gefunden

Aachen. Erneut ist am Samstagmorgen Abflussreiniger auf öffentlichen Plätzen in Aachen gefunden worden. Nach den zwei Fällen, bei denen die Substanz auf Grillplätzen gefunden wurde und zwei Kinder verletzt worden sind, betraf es dieses Mal zwei Spielplätze. Erneut erlitten zwei Kinder Verätzungen.

Wie die Polizei berichtet wurde die gleiche weiße Substanz am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf den Spielplätzen in der Gartenstraße und im Westpark gefunden.

Wie vor einer Woche auf den Grillplätzen nahe der Lütticher Straße fasste ein Kind beim Spielen in die Subtanz, die auf mehreren Spielgeräten verteilt war. Es erlitt leichte Hautreizungen an den Händen. Ein zweites Kind setzte sich auf die Substanz und erlitt leichte Reizungen am Po. Beide Kinder wurden vor Ort im Beisein ihrer Eltern durch den Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei suchte gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Aachen weiträuming den umliegenden Bereich ab und fand dabei auf mehreren Bänken am Teich im Westpark gleichaussehende Körner.

Nach der kriminalpolizeilichen Spurensicherung säuberte die Feuerwehr die betroffenen Spielgeräte und Bänke gründlich. Die Polizei bittet Eltern und Kinder auf Spielplätzen, aber auch alle Besucher von Parks und Grünanlagen, um Wachsamkeit. Bei verdächtigen Beobachtungen kann die Polizei unter der Notrufnummer 110 erreicht werden.

