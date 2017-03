Aachen.

Die Polizei registriert in der jüngeren Vergangenheit ein steigendes Einsatzaufkommen im Frankenberger Viertel. Nachdem sie aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der „Identitären“, einer rechtsextremen Gruppierung, und vermutlich Linksautonomen zuletzt am vergangenen Sonntag alarmiert wurde, ist es am Donnerstagabend erneut zu einem Zwischenfall gekommen.