Ermittler überführen Einbrecher in Autovermietung

Aachen. Die Aachener Polizei konnte einen Einbrecher überführen. Der polizeibekannte 35-jährige wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen. Ein Einbruch am Montagabend hatte die Ermittler auf seine Spur gebracht.

Am frühen Montagmorgen war der Mann in eine Autovermietung an der Stolberger Straße eingedrungen. Er entwendete Bargeld und konnte flüchten. Die Polizei identifizierte den Mann bei den Ermittlungen schnell als einen 35-jährigen Aachener., der bereits in Erscheinung getreten war.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte ein Teil der Beute von Montagmorgen sichergestellt werden. Der dringend tatverdächtige Mann wurde festgenommen und später inhaftiert. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Einbruchsdiebstahl.