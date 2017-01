Erfolgsgeschichte: 25 Jahre Kaleidoskop Filmforum

Drei 360-Grad-VR-Filme im Haus Matthéy

Unter dem Titel „Die Zukunft des Kinos – Das Kino der Zukunft“ wird am Wochenende weiter gefeiert. Am Samstag, 21. Januar, zeigt das Kaleidoskop-Filmforum im Haus Matthéy an der Theaterstraße 67 drei international prämierte Beispiele von 360-Grad-VR-Filmen, , die in der Filmklasse von Rotraut Pape an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach entstanden sind.

Zwei Filmemacher sind anwesend. Ab 13.30 Uhr ist Einlass mit Musik, das Filmprogramm dauert von 14 bis 18 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse zum Preis von fünf Euro.