Musical-Fortsetzung kommt im Oktober

23 Lieder hat Kurt Joußen in sein Musical eingebunden. Nach dem Erfolg bedrängten ihn viele: „Sie haben doch noch mehr davon.“ Also textete Kurt Joußen die Fortsetzung: „Lennet Kann Das Musical 2“.

Es spielt wieder in Aachen um 1900, als Vorlage dienten Walter Kollos „Drei alte Schachteln“. Das bewährte Team ist wieder mit von der Partie im Brüssel-Saal des Eurogress. Joußen: „Ich verspreche ein Feuerwerk an Öcher Leddchere in einer aufregenden Liebesgeschichte.“

Premiere ist am Mittwoch, 31. Oktober 2018, 19 Uhr. Weitere fünf Vorstellungen: Freitag, 2. November, 19 Uhr; Samstag, 3. November, 15 und 19.30 Uhr; Sonntag, 4. November, 15 (für Kinder und Jugendliche ermäßigt) und 19.30 Uhr.

Karten für 28 Euro gibt‘s beim Theater und Konzertverein Aachen; Renate Joußen, Turpinstraße 135, 52066 Aachen oder per E-Mail an renate@lennet-kann.de.

www.lennet-kann.de