Aachen.

In Jahr 2017 jährte sich der Todestag von Dr. Theodor Dedolph zum hundertsten Mal. Dedolph starb am 23. Februar 1917 in Aachen. Er war zuletzt im Ersten Weltkrieg Militärarzt im Reserve­lazarett im Reiffmuseum der TH. Dort behandelte er verwundete Soldaten chirurgisch.