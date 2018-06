Aachen.

Mit einem enttäuschenden Spiel gegen Mexiko ist am Sonntag die deutsche Nationalmannschaft in die Fußballweltmeisterschaft gestartet. Die Aachener haben das Spiel vor allem in den Kneipen der Innenstadt verfolgt – mit Interesse, aber nicht gerade euphorisch. Wer Lust auf Rudelgucken hatte, ging zum Alten Posthof.