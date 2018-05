Aachen - Entenfamilie zieht vom Boxgraben an den Kupferbach

Aachen. Eine Stockentenmama hat sich vor wenigen Tagen zum Brüten einen doch sehr außergewöhnlichen Platz ausgesucht, wie Sascha Ehrt, Stadtjäger, berichtet: Sie hatte es sich im Innenhof des Fachhochschulgebäudes am Boxgraben gemütlich gemacht und dort ihre Eier ausgebrütet.

Der gerade einmal 200 Quadratmeter große Innenhof dient gleichzeitig als Außenterrasse für das angrenzende Café. Für die dortigen Studenten waren die Entenmama und ihre Jungen sicherlich eine außergewöhnliche Pausenabwechslung, schätzt Ehrt, doch für die junge Familie ist der beengte Platz mit wenig Rückzugsmöglichkeiten ein großer Stressfaktor.

Stadtjäger Ehrt wurde daher kontaktiert und fand neben Mama Ente insgesamt elf kleine flauschige Küken vor. Nach Ansicht des Experten dürften die Küken nicht älter als zwei oder drei Tage gewesen sein. Routiniert fing Sascha Ehrt erst die Mutterente ein und anschließend die Entenbabys.

Das Ganze habe etwa vier Stunden gedauert, berichtet der Jäger im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn ein Entenküken hatte sich so gut versteckt, dass er es zunächst übersehen hatte und später wiederkehren musste, um es zu seiner Familie zu bringen. In einer speziellen Transportkiste wurden die Tiere dann zu einem geeigneten Biotop verbracht und dort wieder in die freie Wildbahn gelassen.

Die Enten haben jetzt am Stausee Kupferbach ihr neues Zuhause gefunden. Das ist auch gut so: „Die Enten hätten in dem Innenhof der Fachhochschule kaum Überlebenschancen gehabt, da der Hof ringsherum mit hohen Mauern verschlossen ist und die Tiere keine Fluchtmöglichkeit hatten", sagt Sascha Ehrt.